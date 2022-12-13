«Из главных фаворитов в строю осталось всего два»

13 декабря на чемпионате мира по футболу будет сыгран первый полуфинал, где сойдутся Аргентина и Хорватия. Матч начнется в 22:00. Другая игра 1/2 финала (Франция—Марокко) состоится 14 декабря в это же время. Предматчевые расклады перед ключевыми встречами мирового первенства в Катаре приготовил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

Из главных фаворитов футбольного первенства планеты в строю осталось всего два — это Аргентина и Франция. Остальные команды, как считают многие, случайные гости на этой стадии play-off, особенно это относится к Марокко. И, тем не менее, тех, кто готов ставить на андердогов, больше, чем обычно. Нереальное количество сенсаций на турнире позволяет болельщикам надеяться на новые чудеса.

Например, в букмекерской компании «Лига ставок» 20% клиентов ставят на победу Марокко и Хорватии. Что касается хорватов, то здесь «Лига ставок» зарегистрировала два пари одного клиента на серьезные суммы — по 100 тыс. руб. каждое. Первое на то, что хорваты выиграют в дополнительное время с коэффициентом 22, и на то, что Хорватия возьмет вверх в серии пенальти с коэффициентом 12.

И хорваты вполне могут подарить миру очередную сенсацию, считает футбольный аналитик Константин Клещев: «Хорваты ребята очень непростые, они это доказали уже. Когда есть в команде Матео Ковачич, Марцело Брозович и Лука Модрич, тогда эта команда может рассчитывать на многое. И именно эта тройка определяла игру хорватов во всех предыдущих матчах.

Плюс еще надежная оборона, где я лично для себя открыл заново Деяна Ловрена, защитника "Зенита", который так подготовился к этому чемпионату, как, по-моему, не готовился в своей жизни ни к одному турниру».

Кстати, сейчас в «Лиге ставок» можно заключить пари на то, что хорватские игроки станут лучшими на турнире. Например, на вратаря Доминика Ливаковича можно поставить с коэффициентом 15. Но как бы ни были хороши хорваты, Аргентина все равно должна победить, причем не только в полуфинале, уверен эксперт букмекерской компании «Лига ставок», футболист Александр Мостовой:

«К этому и идет, что Аргентина как раз может выиграть этот чемпионат именно потому, что у них есть величайший футболист всех времен и народов — это Лионель Месси. Он в таких ситуациях, когда команда защищается в 11, а то и 20 человек, может обыграть троих-пятерых — это то, что он делал на протяжении всей своей карьеры. Когда команда закрывается, тот, кто решает — это как раз такие гениальные футболисты».

Что касается второго полуфинала Франция—Марокко, то здесь, несмотря на очевидное преимущество трехцветных, также немало желающих, что называется, зарядить на андердога. В «Лиге ставок» коэффициент на успех марокканцев серьезный — 7. И, конечно, как всегда, в такой исход мало кто верит. Хотя с прогнозами многие эксперты стали поосторожнее. Например, один из комментаторов чемпионата мира Роман Нагучев просто заявил, что не хочет финала с участием команд аутсайдеров:

«Я не готов прогнозировать, но я, как любой человек, который приходит посмотреть чемпионат ради финала суперзвезд, не хочу финал Хорватия—Марокко. Я хочу увидеть что-то, у чего есть уже история, чтобы мы могли сесть на два часа, может быть, даже больше, и просто посвятить их футболу, а не выяснять, сколько раз еще сборная Марокко выбьет мяч из своей штрафной площади».

Что касается зрелища, то финал мечты Аргентина—Франция, конечно, выглядит предпочтительнее, нежели встреча Хорватия—Марокко. Хотя игру с этой вывеской мы вполне можем увидеть в матче за третье место в ближайшую субботу.

Сейчас в «Лиге ставок» можно заключить пари не только на победителя, но и предположить, какое место займет та или иная команда на этом чемпионате. Например, коэффициент на то, что марокканцы станут четвертыми, составляет 1,9. А самый низкий коэффициент на победителя у Франции — 2,1. Успех Аргентины можно взять за 2,6, и этот вариант вполне может стать одним из самых популярных. Все-таки магия Месси дает о себе знать.

Но обсуждать все тонкости финальной встречи мы будем в воскресенье вечером. А сегодня Месси и компании для начала нужно оставить не у дел команду Хорватии.