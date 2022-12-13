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Коммерсантъ FM
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«Из главных фаворитов в строю осталось всего два»

Владимир Осипов — о полуфинале чемпионата мира по футболу

13 декабря на чемпионате мира по футболу будет сыгран первый полуфинал, где сойдутся Аргентина и Хорватия. Матч начнется в 22:00. Другая игра 1/2 финала (Франция—Марокко) состоится 14 декабря в это же время. Предматчевые расклады перед ключевыми встречами мирового первенства в Катаре приготовил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

Из главных фаворитов футбольного первенства планеты в строю осталось всего два — это Аргентина и Франция. Остальные команды, как считают многие, случайные гости на этой стадии play-off, особенно это относится к Марокко. И, тем не менее, тех, кто готов ставить на андердогов, больше, чем обычно. Нереальное количество сенсаций на турнире позволяет болельщикам надеяться на новые чудеса.

Чемпионы победили чужим промахом

Чемпионы победили чужим промахом

Например, в букмекерской компании «Лига ставок» 20% клиентов ставят на победу Марокко и Хорватии. Что касается хорватов, то здесь «Лига ставок» зарегистрировала два пари одного клиента на серьезные суммы — по 100 тыс. руб. каждое. Первое на то, что хорваты выиграют в дополнительное время с коэффициентом 22, и на то, что Хорватия возьмет вверх в серии пенальти с коэффициентом 12.

И хорваты вполне могут подарить миру очередную сенсацию, считает футбольный аналитик Константин Клещев: «Хорваты ребята очень непростые, они это доказали уже. Когда есть в команде Матео Ковачич, Марцело Брозович и Лука Модрич, тогда эта команда может рассчитывать на многое. И именно эта тройка определяла игру хорватов во всех предыдущих матчах.

Плюс еще надежная оборона, где я лично для себя открыл заново Деяна Ловрена, защитника "Зенита", который так подготовился к этому чемпионату, как, по-моему, не готовился в своей жизни ни к одному турниру».

Кстати, сейчас в «Лиге ставок» можно заключить пари на то, что хорватские игроки станут лучшими на турнире. Например, на вратаря Доминика Ливаковича можно поставить с коэффициентом 15. Но как бы ни были хороши хорваты, Аргентина все равно должна победить, причем не только в полуфинале, уверен эксперт букмекерской компании «Лига ставок», футболист Александр Мостовой:

«К этому и идет, что Аргентина как раз может выиграть этот чемпионат именно потому, что у них есть величайший футболист всех времен и народов — это Лионель Месси. Он в таких ситуациях, когда команда защищается в 11, а то и 20 человек, может обыграть троих-пятерых — это то, что он делал на протяжении всей своей карьеры. Когда команда закрывается, тот, кто решает — это как раз такие гениальные футболисты».

Криштиану Роналду ушел со слезами

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Что касается второго полуфинала Франция—Марокко, то здесь, несмотря на очевидное преимущество трехцветных, также немало желающих, что называется, зарядить на андердога. В «Лиге ставок» коэффициент на успех марокканцев серьезный — 7. И, конечно, как всегда, в такой исход мало кто верит. Хотя с прогнозами многие эксперты стали поосторожнее. Например, один из комментаторов чемпионата мира Роман Нагучев просто заявил, что не хочет финала с участием команд аутсайдеров:

«Я не готов прогнозировать, но я, как любой человек, который приходит посмотреть чемпионат ради финала суперзвезд, не хочу финал Хорватия—Марокко. Я хочу увидеть что-то, у чего есть уже история, чтобы мы могли сесть на два часа, может быть, даже больше, и просто посвятить их футболу, а не выяснять, сколько раз еще сборная Марокко выбьет мяч из своей штрафной площади».

Что касается зрелища, то финал мечты Аргентина—Франция, конечно, выглядит предпочтительнее, нежели встреча Хорватия—Марокко. Хотя игру с этой вывеской мы вполне можем увидеть в матче за третье место в ближайшую субботу.

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Сейчас в «Лиге ставок» можно заключить пари не только на победителя, но и предположить, какое место займет та или иная команда на этом чемпионате. Например, коэффициент на то, что марокканцы станут четвертыми, составляет 1,9. А самый низкий коэффициент на победителя у Франции — 2,1. Успех Аргентины можно взять за 2,6, и этот вариант вполне может стать одним из самых популярных. Все-таки магия Месси дает о себе знать.

Но обсуждать все тонкости финальной встречи мы будем в воскресенье вечером. А сегодня Месси и компании для начала нужно оставить не у дел команду Хорватии.

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