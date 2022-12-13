Подозреваемый в госизмене житель Абакана задержан в Красноярске

Житель Абакана, подозреваемый в госизмене, задержан в аэропорту Емельяново в Красноярске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ, УФСБ Фото: УФСБ, УФСБ

Как уточняет ведомство, задержанный «инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях». Мужчина ранее был привлечен к уголовной ответственности за совершенные акты вандализма в отношении административных зданий органов власти республики Хакасия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену).

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Анна Егорова