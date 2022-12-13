Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без электричества

Без электричества после снегопада остаются еще 42 населенных пункта Нижегородской области, где проживают около 5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона к утру 13 декабря.

Снег и ледяной дождь прошли в Нижегородской области в выходные 10-11 декабря. Это вызвало аварии на линиях электропередачи. К вечеру понедельника, 12 декабря, без электричества оставались 12 тыс. жителей 131 населенного пункта.

Это второе крупное отключение электроэнергии за месяц. В конце ноября после ледяного дождя без электричества оставались более 120 тыс. нижегородцев. На устранение последствий потребовалось семь суток.

Анастасия Еремина