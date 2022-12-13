Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без электричества

Без электричества после снегопада остаются еще 42 населенных пункта Нижегородской области, где проживают около 5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона к утру 13 декабря.

Снег и ледяной дождь прошли в Нижегородской области в выходные 10-11 декабря. Это вызвало аварии на линиях электропередачи. К вечеру понедельника, 12 декабря, без электричества оставались 12 тыс. жителей 131 населенного пункта.

Это второе крупное отключение электроэнергии за месяц. В конце ноября после ледяного дождя без электричества оставались более 120 тыс. нижегородцев. На устранение последствий потребовалось семь суток.

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...