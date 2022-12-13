Жители Ижевска смогут выплачивать ипотеку в размере от 1 рубля в месяц

Приобрести квартиру в ипотеку с максимально комфортным ежемесячным платежом от 1 руб. можно в Городе будущего ZNAK от девелопера «Железно». Будущим новоселам доступен новый уникальный продукт «траншевая ипотека», которая позволяет значительно уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

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Траншевая ипотека — это новая выгодная форма кредита на покупку жилья. Ее суть заключается в разделении общей суммы ипотеки на две части. Первая предоставляется, пока идет строительство дома, вторая — уже после его сдачи.

При приобретении квартиры в Городе будущего ZNAK после перечисления первого транша покупатель устанавливает размер ежемесячного платежа. Будущий собственник квартиры сам решает, какую сумму он готов вносить ежемесячно. Минимальный платеж от 1 руб. Это позволяет учесть возможности личного или семейного бюджета, к примеру, если приходится снимать жилье, пока идет строительство дома. Удобно это и в том случае, если семья приобретает новую, более просторную квартиру и планирует направить средства на ремонт, покупку мебели или частично-досрочное погашение ипотеки.

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Проценты по ипотеки до сдачи дома в эксплуатацию только на первый транш, а не на всю сумму ипотеки. Это позволяет уменьшить переплату по кредиту.

Второй транш (остаток кредита) застройщик получает от банка уже после сдачи дома. С этого момента покупатель начинает вносить уже полноценный ежемесячный платеж. При этом выгодная ставка для новоселов от девелопера «Железно» сохраняется. То есть ипотека с господдержкой или субсидируемые ставки, установленные по договоренности между застройщиком и банком на момент заключения ипотечного договора, будут действовать. Девелопер в этом случае часть выплат по процентной ставке берет на себя. Так, на данный момент приобрести жилье в ипотеку у «Железно» можно со ставкой 0,01% на весь срок кредитования*.

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Это выгодное приобретение не только с точки зрения финансовой, но и качества жилья. Город будущего ZNAK на улице Строителя Н. Шишкина от девелопера «Железно» — это целый микрорайон с современным комфортным жильем, построенным с применением высоких технологий, состоящий из домов малой и средней этажности в европейском стиле. Рядом с домом просторная пешеходная парковая зона и общественное пространство. Во дворах благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками, и никаких машин. Для них предусмотрена парковку по периметру. В Городе будущего ZNAK предусмотрена собственная инфраструктура — магазины, кафе, торговый центр с фитнес-залом, школа на 1500 мест, два детских сада на 360 детей, стадион.

Можно выбрать вариант отделки:

предчистовая отделка White Box — квартира полностью готова к финишной отделке и вашим самым смелым дизайнерским решениям;

чистовая отделка WOOD — отделка выполняется в бежевых теплых тонах с акцентом на текстуру дерева;

чистовая отделка STONE — отделка в скандинавском стиле в серебристо-серых тонах.

Проконсультироваться по всем условиям траншевой ипотеки и другим выгодным предложениям по приобретению квартиры в Городе будущего ZNAK можно у специалистов девелопера «Железно».

Записаться на встречу можно на сайте компании «Железно» https://zhcom.ru/ или по телефонам:+7 (3412) 22-25-55

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ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск», проектная декларация на наш.дом.рф Квартиры в многоквартирном жилом доме реализуются по договорам участия в долевом строительстве. Место нахождения объекта недвижимости – Удмуртская Республика, Завьяловский район. Количество квартир ограничено. * Ипотека с господдержкой и семейной ипотеке по ставке 0,01% предоставляется ПАО КБ УБРиР. Первоначальный взнос - 15%, срок ипотечного кредитования- 30 лет. Ген. лиц. ЦБ РФ №429. Условия действительны на 11.10.2022 г. Подробнее на www.ubrr.ru.

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