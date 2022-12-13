Праздник на льду

В Челябинске прошла Неделя звезд хоккея. В финальный день на льду арены «Трактор» состязались команды четырех дивизионов КХЛ. В общей сложности они забросили 34 шайбы. Золотые медали турнира завоевала команда дивизиона Боброва, одержавшая в финале победу над дивизионом Харламова со счетом 7:6.бронза у команды дивизиона Тарасова. В традиционных конкурсах победили два представителя южноуральских клубов: Илья Проскуряков стал лучшим в категории «Надежная защита», отразив все шесть буллитов, а Николай Голдобин из «Металлурга» победил в конкурсе «Точность броска». «Как бывший игрок могу сказать, что такие уик-энды помогают хоккеистам набраться эмоций и перезарядить батарейки по ходу сложного сезона, чтобы продолжить борьбу уже в официальных матчах»,- отметил президент КХЛ Алексей Морозов. Подробнее – в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».