Ограничение на полеты в 11 городов России продлено до 21 декабря

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России. Запрет действует до 3:45 по мск 21 декабря, сообщает ведомство.

Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В качестве альтернативы рекомендовано использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля на фоне российской военной операции на Украине. Эту меру продляют уже в 48-й раз.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер