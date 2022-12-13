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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: финансовый департамент Калифорнии подвергся кибератаке связанной с РФ группы LockBit

Связанная с Россией хакерская группировка LockBit взяла на себя ответственность за кибератаку на финансовый департамент Калифорнии и дала ведомству время до 24 декабря, чтобы выплатить выкуп, иначе украденные файлы попадут в сеть. Об этом сообщает Bloomberg. Хакеры утверждают, что похитили 76 ГБ данных, включая IT- и финансовые документы, конфиденциальные данные и материалы по внутренним судебными делам о половых преступлениях.

«Хотя мы не можем комментировать особенности текущего расследования, мы можем сообщить, что никакие государственные средства не были скомпрометированы, а министерство финансов продолжает свою работу по подготовке бюджета губернатора, который будет опубликован в следующем месяце»,— говорится в сообщении калифорнийского центра кибербезопасности.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом должен представить свой бюджет на следующий финансовый год до 10 января. Из-за ктбератаки пропал доступ к веб-сайту с прошлым и текущим бюджетами штата. В текущем бюджете на усилия по обеспечению кибербезопасности выделено $38,8 млн.

Центр кибербезопасности Калифорнии сообщил, что атака была идентифицирована благодаря координации с партнерами по безопасности на уровне штата и на федеральном уровне.

По данным Министерства юстиции США, с января 2020 года LockBit совершала кабератаки не менее 1000 раз. Вымогатели требовали выкуп на сумму не менее $100 млн и в итоге получили десятки миллионов. Хакеры используют программы-вымогатели — шифруют данные жертвы и держат их «в заложниках» до тех пор, пока не будет выплачен выкуп.

Дарья Эрозбек

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