В Челябинске районный военкомат получит обновленное здание

В декабре в Челябинске завершат реконструкцию военкомата Калининского и Курчатовского районов. Об этом в своем telegram-канале сообщила сенатор Маргарита Павлова. По ее словам, в следующем году планируется выкуп, ремонт и оснащение зданий еще двух военкоматов Челябинска, а также ремонт и оснащение комиссариата в Кунашаке.

«В стране в инициативном порядке субъектов РФ определено десять пилотных проектов, в том числе военного комиссариат Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Открытие современного военкомата в Челябинске запланировано на конец декабря текущего года», — отметила Маргарита Павлова.