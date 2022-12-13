Сибирским предпринимателям выдают кредиты под 9,5% годовых

Компании малого и среднего бизнеса могут воспользоваться специальным предложением «Ставка года» до 31 декабря и получить до 55 млн рублей в кредит частично без залога.



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Бизнес требует вложений для своего развития. Нужно вовремя рассчитаться с контрагентами, приобрести оборудование и технику. Чтобы не отвлекать из бизнеса собственные средства, предприниматели ищут выгодные кредиты – с низкой ставкой, быстрым рассмотрением, минимальным пакетом документов и неполным обеспечением.

Банк «Левобережный» заботится о финансовом благополучии бизнеса Сибири и предлагает клиентам в рамках специального предложения «Ставка года» кредиты на различные цели. Сумма составляет от 500 тысяч до 55 млн рублей, срок – до 5 лет. Предоставляется отсрочка погашения основного долга от 3 до 12 месяцев. Ставка составляет от 9,5% годовых при 100% обеспечении.

Кредит выдается под залог жилой и коммерческой недвижимости. При этом можно не обеспечивать залогом до 5 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита. В этом случае процентная ставка увеличится на 0,9 процентных пункта.

Подайте заявку на кредит любым удобным способом – на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисе банка по адресу: Красноярск, ул. Молокова, 60. Специалисты принимают решение по кредитованию в течение 1 дня. Уточнить условия и получить консультацию вы можете по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах банка.

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Акция «Ставка года» действует до 31.12.2022 для юридических лиц и ИП со средней годовой выручкой до 2 млрд руб. по официальной отчетности. Цели кредита: пополнение оборотных средств, инвестиции. Ставка при 100% обеспечении – 9,5% годовых, с частичным залогом – 10,4% годовых. Ставка за 1-й день – 0,9% от суммы кредита. Залог: коммерческая/жилая/производственная недвижимость. Отсрочка погашения основного долга: 3-12 мес. Поручительство – учредители (участники), совокупная доля которых в компании не менее 51%; связанные компании/супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями). Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте www.nskbl.ru и в офисах.

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