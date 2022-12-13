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Коммерсантъ FM
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Херсонские власти отрицают, что первый вице-губернатор пострадал при подрыве автомобиля

Администрация Херсонской области подтвердила информацию о покушении на первого вице-губернатора Виталия Булюка. Однако власти отрицают, что тот пострадал. Глава Минздрава Вадим Ильмиев ранее оценил состояние господина Булюка как средней тяжести.

Как утверждают херсонские власти, покушение было совершено в городе Скадовске. «В результате подрыва машины погиб мирный житель, Виталий Викторович чудом не пострадал. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает»,— говорится в сообщении администрации региона в Telegram. Власти обвинили в преступлении «украинских террористов».

Утверждается, что правоохранительные органы ведут расследование. Администрация региона пожелала господину Булюку «скорейшего возвращения к исполнению профессиональных обязанностей».

Глава Минздрава Херсонской области ранее подтвердил информацию СМИ, что вице-губернатор получил ранение. Погиб водитель автомобиля, сама машина сгорела. Мэр Скадовска Александр Яковлев также подтверждал информацию о подрыве автомобиля. По данным Минздрава, господин Булюк находится в больнице в Херсонской области, по информации мэра Скадовска — чиновник был госпитализирован в больницу в Симферополе.

Леонид Уварчев

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