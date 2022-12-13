Минфин сократил траты на развитие инфраструктуры для электромобилей до 923 млн рублей

В 2022 году Минфин России направит регионам 923 млн руб. на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, следует из постановления правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее ожидалось, что траты на зарядную инфраструктуру для электромобилей составят 1,37 млрд руб.

Документ вносит изменения в соответствующее распоряжение правительства от 10 марта 2022 года. Согласно нему, Минфин должен был выделить на зарядную инфраструктуру для электромобилей составят 1,37 млрд руб.

Средства должны распределить между Крымом, Севастополем, Татарстаном, Краснодарским краем, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской, Воронежской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями.

Ранее «Ъ» писал, что Минпромторг планирует изменить требования к характеристикам субсидируемых зарядных станций для электромобилей. Согласно проекту документа, опубликованного на портале regulation.gov.ru, ведомство планирует отказаться от требования оснащать зарядные станции разъемом китайского стандарта GB/T.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зарядки развивают гибкость».

Олеся Павленко