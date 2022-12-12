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Коммерсантъ FM
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Вице-премьер Армении отправлен в отставку

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отставке вице-премьера страны Амбарцума Матевосяна. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

«На основании предложения премьер-министра в соответствии со статьей Конституции Армении, а также закона "О структуре и деятельности правительства" освободить Амбарцума Матевосяна от должности вице-премьера»,— говорится в тексте указа.

Сегодня, 12 декабря, господин Хачатурян также подписал указ об отставке министра образования, науки, культуры и спорта Ваграма Думаняна. Ранее он написал заявление об уходе с поста.

Господин Матевосян был назначен вице-премьером 25 ноября 2021 года. С 16 октября 2018 года он руководил Армавирской областью.

Эрдни Кагалтынов

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