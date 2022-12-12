Компания супруги миллиардера Мамишева построит ТРЦ в Парголово

На территории квартала 15 в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга построят торгово-развлекательный центр площадью 24 тыс. кв. м, планировочная документация проекта была одобрена На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства в понедельник, 12 декабря. Инвестиции в проект направит ООО «Рента Гарантия», связанное с семьей главы азербайджанской диаспоры гогрода Вагифом Мамишевым, пишет «РБК Петербург».

В здании будущего торгового центра разместятся магазины, кафе, рестораны и развлекательные заведения. Инвестиции в строительство, по мнению экспертов, могут составить от 1,4 до 1,7 млрд рублей. Официально стоимость проекта Смольным не раскрывается.

Ранее в Смольном увязали сроки начала строительства нового терминала Пулково с увеличением пассажиропотока.

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