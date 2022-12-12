Бизнес рассчитывает на комиссионные

Малому и среднему бизнесу хотят продлить компенсацию расходов на использование Системы быстрых платежей еще на год. С такой инициативой в Минфин и Минэкономразвития обратилась «Опора России», пишет издание «Известия». Затраты на возмещение в деловом объединении оценили в 1 млрд руб., их можно было бы выделить из резервного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оплачивать товары и услуги через СБП клиентам предлагают по QR-коду. Таким образом малый и средний бизнес экономит на эквайринговых комиссиях. “Ъ FM” спросил у представителей компаний, насколько востребованы эти льготы. Учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева рассказала, что компенсации нельзя назвать большими, однако и эти суммы поддерживают бизнес в непростых условиях:

«Это пусть в небольшой степени, но снижает нагрузку на бизнес. Сейчас цены на все выросли, так что уместно и справедливо, если такое послабление будет действовать и в 2023 году. По QR-кодам это стоит совсем недорого, то есть комиссия составляет 0,5%. А когда люди оплачивают карточкой, то банк снимает в нашем случае 2,3% от суммы».

Льготы по Системе быстрых платежей действуют с лета 2021 года. Как сообщили «Известиям» в Минэкономразвития, с момента запуска программы по октябрь 2022-го владельцы компаний малого и среднего бизнеса смогли сэкономить 930 млн руб. Между тем сейчас покупатели неохотно платят по QR-кодам, им это неудобно, отметила основательница сети съестных лавок «Две сестры» Галина Дембицкая. По ее словам, для бизнеса гораздо более существенной мерой поддержки было бы ограничение ставок по эквайрингу:

«Мы вроде бы привыкли оплачивать все с помощью телефона, а сейчас отходим от этого. Именно QR-коды покупателям неудобны. Проще карту вытащить и приложить ее к терминалу оплаты. Исходя из собственного опыта, к сожалению, пока эта еще система не развита. Так что сложно сказать, даст ли эта льгота что-то бизнесу. Нам все равно, продлят ее или нет. Когда послабления касались лимита ставки по эквайрингу, это было действительно существенно».

По данным Центробанка, в первом квартале 2022 года оборот по оплате товаров и услуг через СБП составил 63 млрд руб. В Альфа-банке, в свою очередь, ожидают, что в четвертом квартале он может превысить 200 млрд руб.

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Елена Иванова