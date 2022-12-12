В Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за штормового ветра

На территории Санкт-Петербурга днем 12 декабря объявлен «желтый», повышенный уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба городской администрации. По данным Гидрометцентра, к ночи порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Вместе с штормовым ветром в городе усилится снегопад, что создаст риски на дорогах. В связи с этим в Петербурге усиливается режим работы жилищно-коммунальных служб. Осадки продлятся в городе и на следующий день, 13 декабря.

«Так что снег до 10-15 см. за сегодняшний день и начало ночи получится. Метели, заносы на дорогах будут только усиливаться. Ветер северо-восточного направления продолжает усиливаться, сейчас порывы уже до 12-15 м/с, на акватории Невской губы и Финского залива до 15-20 м/с»,— написал в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге будет колебаться около -5 градусов в течение суток, ночью — от -6 до -8 градусов.

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