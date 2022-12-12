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Коммерсантъ FM
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Reuters: премиальное подразделение китайского автопроизводителя Geely проведет IPO в США

Компания Zeekr — подразделение китайской Geely по производству электромобилей класса люкс — конфиденциально подала заявку на проведение IPO в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. Сообщается, что Zeekr планирует привлечь $1 млрд, а общая стоимость компании будет тем самым оценена более чем в $10 млрд. IPO может пройти во втором квартале 2023 года.

Если IPO состоится, оно станет первым размещением крупной китайской компании в США за полтора года. Такого рода активность китайских компаний в США почти прекратилась после того, как летом 2021 года власти Китая ужесточили правила листинга местных компаний за рубежом. После этого несколько китайских компаний, в том числе владелец сервиса TikTok компания ByteDance, отказались от размещения в США из-за давления китайских властей. С начала года IPO в США провели только пять китайских компаний, они привлекли $162,5 млн — в десятки раз меньше, чем $12,8 млрд, привлеченные в 2021 году.

Geely создала бренд Zeekr для выпуска электромобилей класса люкс весной прошлого года. Пока что под этим брендом выпускается только один автомобиль — кроссовер Zeekr 001. В Китае он стоит 299 тыс. юаней (около $43 тыс.), то есть чуть дороже Tesla Model Y, которая продается в Китае по 288 тыс. юаней (около $41 тыс.). В 2023 году компания собирается вывести Zeekr 001 на европейский рынок, а также представить минивэн Zeekr 009. С начала года компания продала более 60 тыс. электромобилей.

Яна Рождественская

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