Geely создаст новый бренд Zeekr для премиальных электромобилей

Компания Geely будет выпускать премиальные электромобили под новым брендом, сообщает китайский автопроизводитель.

Новый бренд Zeekr станет специализироваться исключительно на электромобилях премиум-класса. Премьера первых моделей марки должна состояться в 3-м квартале 2021 года — выпуск новинок Zeekr будет вестись на мощностях концерна Geely. Обещано, что по одной новой модели бренд станет представлять ежегодно.

Заявлено, что в основу моделей Zeekr ляжет модульная архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture) от Geely, разработанная специально для электромобилей всех классов и типов кузова. Аккумуляторы и системы управления ими, технологии электродвигателей также предоставит Geely.

Напомним, в настоящее время концерн Geely владеет брендами Volvo, Lynk & Co, Polestar, Geometry и Lotus. Новые электромобили Zeekr сначала будут представлены только на внутреннем китайском рынке, но впоследствии компания не исключает экспорта новинок.