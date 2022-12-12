«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На текущей неделе будут приниматься важные решения для глобального рынка. Три ключевых заседания для инвесторов — ФРС США в среду, ЕЦБ в четверг и Банка России в пятницу. На что стоит обратить внимание инвесторам? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Американский центробанк может и поднять ставки до 6-7%, там их держать достаточно долго и не обращать внимания на динамику фондового рынка. В этом случае американский фондовый рынок может глубоко нырнуть вниз, вплоть до 3 000 пунктов, а может быть, и ниже, в зависимости от того, какого уровня рецессия будет в Америке. Этот сценарий пока набирает самое незначительное количество голосов экспертов — около 20%. Это очень настораживает.

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