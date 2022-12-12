Дерипаска оспаривает отказ имущественного департамента Кубани передать ему в аренду 28,6 га сельхозземель

Предприниматель Олег Дерипаска подал исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием признать незаконным решение департамента имущественных отношений региона, который ранее отказал ему в предоставлении в аренду земельных участков общей площадью 28,56 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Из картотеки суда следует, что иск был подан 8 декабря 2022 года. В заявлении отмечается, что речь идет о четырех земельных участках, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью: 61 920, 51 934, 142 046 и 29 743 кв. м. Все они расположены в Усть-Лабинском районе. Господин Дерипаска планировать арендовать их на 49 лет.

Кроме того, в исковом заявлении требуется взыскать с департамента 300 руб. расходов по уплате государственной пошлины в пользу бизнесмена.

Предварительное судебное разбирательство назначено на 8 февраля 2023 года.

В 2020 году Олег Дерипаска оспорил отказ департамента в предоставлении ему в собственность земельного участка в Суворовском сельском поселении площадью 215,8 га. В этом году спор возник уже из-за стоимости выкупа. 7 ноября суд удовлетворил требование господина Дерипаски и снизил стоимость выкупа земельного участка вдвое. Первоначальная стоимость объекта составляла 13,9 млн руб., но в итоге была снижена до 6,9 млн руб.

Милена Костерева