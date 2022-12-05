В Петербурге выбрали подрядчика строительства двух развязок ШМСД

Принадлежащее Петербургу АО «Западный скоростной диаметр» подвело итоги конкурса по выбору подрядчика строительства двух развязок будущей Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщает «Деловой Петербург». Контракт стоимостью 397,5 млн рублей получит АО «Институт Гипростроймост — Санкт–Петербург».

Компания построит развязки на пересечении будущей ШМСД с проспектом Солидарности и улицей. Коммуны. Также подрядчик должен будет сопровождать разработанных проектную документацию на этапе экспертизы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что строители Широтной магистрали (ШМСД) определились с формой моста, который проведет трассу над Невой.

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