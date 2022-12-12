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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: посольство Франции в Москве получило посылку из Крыма с мертвой мышью и пауком

В посольство Франции в Москве пришла посылка из Крыма, внутри которой были мертвые мышь и паук. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах. Отправление было сделано от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни.

По информации «РИА Новости», инцидент произошел еще на прошлой неделе, но представитель французского посольства обратилась к правоохранителям только сегодня, 12 декабря.

Посылка от имени скончавшегося в 2006 году продюсера Пьетро Нотарианни уже приходила по адресу французского посольства в начале июня. По словам собеседника агентства, внутри посылки были кости, бахилы и письмо на французском языке.

Ранее сегодня, 12 декабря, посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет. Всего за последнее время было зафиксировано 33 случая угроз украинским дипломатам в 17 странах: в посылках были спрятаны взрывные устройства или их имитация, а также части животных, в том числе глаза коров, свиней.

Милена Костерева

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