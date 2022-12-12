Во Вьетнаме возбудили уголовное дело из-за контрабанды алкоголя на вывозном рейсе из России во время пандемии

Власти Вьетнама возбудили уголовное дело по факту контрабанды алкоголя и электронных сигарет на вывозном рейсе из России. Дело связано с задержанием груза с более чем 700 бутылками алкоголя и 400 упаковками электронных сигарет в декабре 2020 года на вывозном рейсе из Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление Вьетнама. Инцидент произошел во время пандемии коронавируса, когда именно, не уточняется.

По версии следствия, задержанный груз принадлежал трем сотрудникам посольства Вьетнама в Москве. Они использовали вывозной рейс в аэропорт Камрань для контрабанды алкоголя и электронных сигарет.

Как пишет ТАСС, с февраля 2020 года по декабрь 2021 года власти Вьетнама организовали более 1 тыс. вывозных рейсов, на которых перевезли около 240 тыс. граждан страны. С января 2022 года полиция Вьетнама ведет расследование о нарушениях, допущенных при их организации. По данным полиции, сумма взяток, полученных вьетнамскими чиновниками, составила несколько сотен долларов США.

Ранее за взятки в рамках организации вывозных рейсов были арестованы замглавы МИД страны То Ань Зунг, бывший замдиректора иммиграционного департамента МОБ Чан Ван Зы, заведующий отделом международных отношений аппарата правительства Вьетнама Нгуен Тхань Хай, а также четыре сотрудника консульского департамента вьетнамского МИД. В декабре также были арестованы два экс-сотрудника посольств Вьетнама в России и Анголе.

Олеся Павленко