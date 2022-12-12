В Нижнекамске произошел пожар на каучуковом заводе

В цехе по выделению каучуков компании «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован, площадь возгорания уточняется, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану. В ведомстве сообщили, что 72 человека самостоятельно вышли из цеха.

«Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 97 человек и 48 единиц техники, в том числе от МЧС 72 человека и 32 единицы техники»,— сообщили в МЧС.

Представитель «Нижнекамскнефтехим» рассказал «РИА Новости», что при возгорании сработали автоматические системы пожаротушения. Началось внутреннее расследование причин пожара.

Лусине Баласян