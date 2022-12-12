Свердловский омбудсмен сообщила о возможной смерти мобилизованного в Чебаркуле

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, опровергая смерть пятого мобилизованного в Еланском учебном центре, сообщила, что, возможно, речь идет о Чебаркульском гарнизоне. Об этом она рассказала на пресс-конференции 12 декабря.

«Мы с военным прокурором Елани на связи. Да, четверо человек в Елани ушло из жизни. Четверо. Вот о последнем случае, о котором говорили, его не было. Его не было в Елани. Возможно, речь идет о Чебаркульском или о мальчике из Миасса. Возможно. Но это не Елань», — цитирует Татьяну Мерзлякову «Ъ-Урал».

На прошлой неделе депутат Госдумы Максим Иванов заявил о том, что около месяца Елани назад мобилизованный погиб, захлебнувшись рвотными массами после употребления алкоголя.