Татьяна Мерзлякова опровергла смерть пятого мобилизованного в Елани

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова опровергла смерть пятого мобилизованного в Еланском учебном гарнизоне. Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявлял, что около месяца назад военный захлебнулся рвотными массами после употребления алкоголя.

«Мы с военным прокурором Елани на связи. Да, четверо человек в Елани ушло из жизни. Четверо. Вот о последнем случае, о котором говорили, его не было. Его не было. Его не было в Елани. Возможно, речь идет о Чебаркульском или о мальчике из Миасса. Возможно. Но это не Елань», — заявила Татьяна Мерзлякова в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что один мобилизованный скончался в Елани из-за эпилепсии в результате алкогольного отравления, у второго случился сердечный приступ, а третий, по словам Максима Иванова, покончил. Четвертого мобилизованного списали и отправили домой, где он умер от цирроза печени.

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