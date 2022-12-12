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обновлено 16:47

Детей из 74 школ Удмуртии перевели на дистанционное обучение из-за снегопада

В 14 районах Удмуртии из-за сильных снегопадов 12 декабря приостановили перевозку детей на школьных автобусах. Как сообщает пресс-служба министерства образования республики во «ВКонтакте», ученики 74 учреждений находятся на дистанционное обучение.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Дети вернутся к привычному режиму обучения после окончания расчистки школьных маршрутов. Данное решение принято для предупреждения дорожных происшествий с участием детей.

Напомним, всего за сутки на расчистку дорог вышло свыше 900 единиц дорожной техники. В Ижевске уборку производили около 100 дорожных машин, свыше 200 единиц обеспечивали содержание региональных трасс.

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