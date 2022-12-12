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Снегоуборочную технику предприятий задействуют для расчистки улиц Ижевска от снега

В столице Удмуртии подрядчики используют снегоуборочную технику предприятий и организаций для расчистки улиц. Как сообщил во «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев, службам поставлена задача привести все территории в порядок за 2-3 дня.

Минувшей ночью дорожные службы расчищали магистральные дороги, по которым курсирует общественный транспорт. Днем техника и ручные бригады работают на расчистке тротуаров, остановок, лестничных сходов, подземных переходов и межквартальных проездов. К расчистке территорий социальных учреждений подключились волонтеры.

Районные администрации проводят рейды по придомовым территориям, чтобы управляющие компании и ТСЖ своевременно реагировали на ситуации во дворах.

Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, за выходные выпало 83% от месячной нормы осадков. Затруднения в движении сохраняются на трассах «Ижевск — Сарапул», «Ижевск — Воткинск», а также на федеральной трассе.

Всего за сутки на расчистку дорог вышло свыше 900 единиц дорожной техники. Только в Ижевске уборку производили около 100 дорожных машин, свыше 200 единиц обеспечивали содержание региональных трасс. «Полностью ликвидировать последствия снегопада можно будет только после его полного завершения»,— отметил господин Семенов.

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