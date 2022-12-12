Генсек Совета Европы в письме к Лаврову призвала Россию выполнять решения ЕСПЧ

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила письмо к главе МИД России Сергею Лаврову. В документе госпожа Пейчинович-Бурич призвала российские власти выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

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Фото: Mustafa Ciftci / Anadolu Agency / Getty Images Мария Пейчинович-Бурич

Фото: Mustafa Ciftci / Anadolu Agency / Getty Images

«Российская Федерация была исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года. Однако Россия по-прежнему обязана исполнять решения Европейского суда, касающиеся ее действий и бездействия, которые произошли до 16 сентября 2022 года. Европейский суд продолжает выносить решения в отношении России, и Комитет министров продолжает контролировать их выполнение»,— сказано в сообщении пресс-службы.

В Совете Европы добавили, что с 3 марта Россия прекратила взаимодействовать с Советом Европы по поводу решений ЕСПЧ. По подсчетам Совета Европы, там ожидают информацию о выплате компенсаций по 1874 делам против России, к 8 ноября сумма невыплаченных средств составляла около €2 млрд.

15 марта Парламентская ассамблея единогласно проголосовала за исключение России из состава Совета Европы. В тот же день Москва уведомила о самостоятельном решении о выходе из организации. ЕСПЧ продолжает принимать жалобы против России в отношении возможных нарушений Конвенции по защите прав человека, которые имели место до 16 сентября. ЕСПЧ также по-прежнему присуждает компенсации по жалобам, поданным ранее.

О влиянии ЕСПЧ на Россию — в материале «Ъ» «Доверие народа достигается справедливым судебным разбирательством».

Олеся Павленко