НОВАТЭК получил уведомления о выходе представителей TotalEnergies из совета директоров

Представители TotalEnergies в НОВАТЭКе Арно Ле Фолль и Доминик Марион уведомили российскую компанию о выходе из совета директоров. Об этом сообщила пресс-служба НОВАТЭКа.

По данным ТАСС, Арно Ле Фолль занимает должность старшего вице-президента TotalEnergies по региону Северное море и Россия, а Доминик Марион — генеральный директор «дочки» концерна Total Austral.

9 декабря французская нефтегазовая компания TotalEnergies сообщила, что выводит своих представителей из совета директоров НОВАТЭКа и больше не будет учитывать свою долю в российской компании, которая составляет 19,4%. Это приведет к обесценению TotalEnergies в четвертом квартале на $3,7 млрд.

18 ноября TotalEnergies объявила, что будет выходить с российского рынка постепенно и сохранит присутствие в России, чтобы обеспечивать поставками энергии Европу. Глава компании Патрик Пуянне отметил, что, как только Европа решит ввести санкции против российского газа, компания расторгнет этот контракт.

TotalEnergies — четвертая нефтегазовая компания по объему добычи в мире после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil. Она ведет операции более чем в 130 странах мира. В России компании также принадлежат 20% в «Ямал СПГ» и 10% в «Арктик СПГ-2».

Эрдни Кагалтынов