TotalEnergies выходит из совета директоров НОВАТЭКа

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила, что выводит своих представителей из совета директоров НОВАТЭКа и больше не будет учитывать свою долю в российской компании, которая составляет 19,4%. Это приведет к обесценению TotalEnergies в четвертом квартале на $3,7 млрд, сообщила пресс-служба французской компании.

Два директора, представляющие TotalEnergies, вынуждены воздержаться от голосования на заседаниях совета директоров НОВАТЭКа, в частности по финансовым вопросам, ввиду действующих с начала военной операции европейских санкций, говорится в пресс-релизе. «В этих условиях совет директоров TotalEnergies принял решение о немедленном выводе представителей компании из состава совета директоров НОВАТЭКа»,— заключили в компании.

В результате TotalEnergies больше не может учитывать свою долю в российской компании, составляющую 19,4%, сообщила пресс-служба. При этом продать свою долю другому акционеру НОВАТЭКа компания тоже не может из-за санкций, отмечается в сообщении.

Это приведет к записи обесценения в размере около $3,7 млрд в отчетности за четвертый квартал 2022 года, говорится в пресс-релизе. Кроме того, в компании добавили, что больше не будут учитывать резервы в отношении своей доли в НОВАТЭКе, что повлияет на заявленные доказанные запасы компании на конец 2021 года (1,7 млрд баррелей).

18 ноября TotalEnergies объявила, что будет выходить с российского рынка постепенно и сохранит присутствие в России, чтобы обеспечивать поставками энергии Европу. Глава компании Патрик Пуянне отметил, что как только Европа решит ввести санкции против российского газа, компания расторгнет этот контракт.

TotalEnergies — четвертая нефтегазовая компания по объему добычи в мире после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil. Она ведет операции более чем в 130 странах мира. В России компании также принадлежат 20% в «Ямал СПГ» и 10% в «Арктик СПГ-2».

Эрдни Кагалтынов