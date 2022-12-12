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Коммерсантъ FM
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Суд приговорил муниципального депутата Хараидзе к 4 годам колонии по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы признал муниципального депутата Кетеван Хараидзе, которая с лета прошлого года находится под домашним арестом, виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС. Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тыс. руб.

Кетеван Хараидзе

Кетеван Хараидзе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кетеван Хараидзе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, госпоже Хараидзе запретили занимать должности в госорганах в течение двух лет. Также с нее взыщут 5 млн руб. по иску представителя застройщика Олега Степанова.

Кетеван Хараидзе была задержана в ночь на 18 июня 2021 года. В отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве в связи с ее участием в конфликте местных жителей и организации-застройщика дома на улице Фадеева. Тогда жители дома закрыли сквозной проезд специализированной техники и работников организации через жилую зону. По версии обвинения, госпожа Хараидзе вместе с соучастником в мае 2021 года пообещала представителям организации-застройщика за 15 млн руб. решить конфликт с собственниками дома в пользу компании.

По решению Хамовнического суда муниципальный депутат была отправлена в СИЗО. Спустя месяц Мосгорсуд отпустил ее под домашний арест и запретил пользоваться средствами связи и интернетом. Оставаясь под домашним арестом, госпожа Хараидзе смогла выиграть муниципальные выборы в Тверском округе Москвы.

Милена Костерева

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