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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 12 декабря

Яркие кадры понедельника

Суд над мундепом Кетеван Хараидзе в Москве, лагерь паломников в Мексике и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Москва. Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе приговорена Тверским судом к четырем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве

Москва. Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе приговорена Тверским судом к четырем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Московская область. В деревне Гряды Волоколамского городского округа срублена главная елка страны, которую установят на Соборной площади Кремля

Московская область. В деревне Гряды Волоколамского городского округа срублена главная елка страны, которую установят на Соборной площади Кремля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лондон, Великобритания. Мужчина ныряет в озеро Серпентин

Лондон, Великобритания. Мужчина ныряет в озеро Серпентин

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты стоят в очереди к американским пограничникам после пересечения реки Рио-Браво

Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты стоят в очереди к американским пограничникам после пересечения реки Рио-Браво

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Мехико, Мексика. Палаточный лагерь паломников возле базилики Святой Девы Гваделупской

Мехико, Мексика. Палаточный лагерь паломников возле базилики Святой Девы Гваделупской

Фото: Aurea Del Rosario / AP

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Москва. Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе приговорена Тверским судом к четырем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Московская область. В деревне Гряды Волоколамского городского округа срублена главная елка страны, которую установят на Соборной площади Кремля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лондон, Великобритания. Мужчина ныряет в озеро Серпентин

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты стоят в очереди к американским пограничникам после пересечения реки Рио-Браво

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Мехико, Мексика. Палаточный лагерь паломников возле базилики Святой Девы Гваделупской

Фото: Aurea Del Rosario / AP

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