Фото дня: 12 декабря

Суд над мундепом Кетеван Хараидзе в Москве, лагерь паломников в Мексике и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Москва. Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе приговорена Тверским судом к четырем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Московская область. В деревне Гряды Волоколамского городского округа срублена главная елка страны, которую установят на Соборной площади Кремля Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Лондон, Великобритания. Мужчина ныряет в озеро Серпентин Фото: Reuters / Henry Nicholls Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты стоят в очереди к американским пограничникам после пересечения реки Рио-Браво Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Мехико, Мексика. Палаточный лагерь паломников возле базилики Святой Девы Гваделупской Фото: Aurea Del Rosario / AP Следующая фотография 1 / 5 Москва. Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе приговорена Тверским судом к четырем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Московская область. В деревне Гряды Волоколамского городского округа срублена главная елка страны, которую установят на Соборной площади Кремля Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Лондон, Великобритания. Мужчина ныряет в озеро Серпентин Фото: Reuters / Henry Nicholls Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты стоят в очереди к американским пограничникам после пересечения реки Рио-Браво Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Мехико, Мексика. Палаточный лагерь паломников возле базилики Святой Девы Гваделупской Фото: Aurea Del Rosario / AP