Дебетовая карта Ак Барс Банка Teddy Food – лауреат Национальной экологической премии

В Москве состоялось награждение второго сезона Национальной экологической премии «Комсомольская правда», учрежденной для выявления лучших экологических практик, технологий и проектов компаний. Ее основная миссия — подчеркнуть важность бережного отношения к природе. В номинации «Мы в ответе» победу одержала дебетовая карта Ак Барс Банка Teddy Food.

Дебетовая карта с благотворительным кешбэком в пользу бездомных кошек и собак от Ак Барс Банка запущена совместно с сервисом Teddy Food. Это первый подобный финансовый продукт в стране. Благодаря прозрачной системе начислений владелец карты может контролировать кешбэк и лично перечислять его питомцу, который ему понравился на сайте teddyfood.com.

«Любой желающий может выбрать на сайте Teddy Food кошку или собаку, купить ей корм, игрушки, а также оплатить картой лечение или стерилизацию. Для Ак Барс Банка реализация данного продукта является отражением социальной политики компании. Благодаря нашей поддержке помощь была оказана более 3700 животным», — отметила директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова.

В настоящее время Teddy Food помогает 55 приютам из 33 городов России. В каждом из них с помощью сервиса установлены камеры для наблюдения за питомцами — пользователи видят, как используются их пожертвования и что происходит с животными.