В Самаре мэрия проиграла суд из-за территории у ТРК «Космопорт»

Глава Самары Елена Лапушкина и департамент градостроительства не смогли оспорить признание недействительным отказа от договора о развитии застроенной территории в районе ТРК «Космопорт». Речь идет о площадке в границах пер. Лучистый, ул. Ивана

Булкина, Дыбенко и Авроры в Советском районе. Решение принял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото ТЦ Космопорт Фото: Фото ТЦ Космопорт

Как следует из материалов суда, самарские чиновники заключили договор о развитии указанной территории с ООО «Аладдин» в сентябре 2009 года. В ноябре 2012 года компания была реорганизована путем выделения из нее ООО «Альтеро», к которому в итоге перешли все права и обязанности инвестора по договору.

В августе 2016 года к договору было заключено допсоглашение о продлении его срока действия до 17 сентября 2025 года. Однако в декабре минувшего года градоначальница уведомила ООО «Альтеро» о расторжении договора в одностороннем порядке.

Компания не согласилась с этим и подала на мэра в суд. Он удовлетворил иск. Решение устояло в апелляционной инстанции.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альтеро» занимается арендой и управлением собственной или арендованной нежилой недвижимостью. Бенефициаром компании является известный самарский бизнесмен Алексей Шаповалов.

Ранее владелец земли в самарском парке потребовал с мэрии компенсацию убытков на 2,4 млрд рублей. ООО «Лагуна» подало иск к самарскому департаменту финансов и городской администрации.

Георгий Портнов