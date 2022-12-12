Владелец земли в самарском парке потребовал с мэрии компенсацию убытков на 2,4 млрд рублей

ООО «Лагуна» подало иск к самарскому департаменту финансов и городской администрации. Истец требует взыскать с ответчика убытки в размере свыше 2,4 мдрд руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

В указанную сумму входит реальный ущерб в размере 433,9 млн руб. и упущенная выгода в объеме свыше 1,9 млрд руб., а также расходы по уплате государственной пошлины. Требования связаны с тем, что компания лишилась возможности построить жилье на земельных участках на территории лесопарка им. 60-летия Советской власти.

Однако суд оставил заявление без движения, поскольку заявитель не подтвердил оплату госпошлины. У него есть время на то, чтобы предоставить соответствующие документы не позднее 30 декабря текущего года.

Ранее в Самаре суд отказался отменять запрет на застройку части лесопарка им. 60-летия Советской власти. Его пыталось оспорить ООО «Лагуна».

Георгий Портнов