Определены самые злостные УК и ТСЖ—неплательщики за тепло

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» составил список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске, которые накопили самые большие долги за тепло и горячую воду за 11 месяцев 2022 года. В отношении этих организаций направлены судебные иски о взыскании задолженности, а также заявления в надзорные и правоохранительные органы.

На начало декабря 2022 года «антилидерами» списка должников среди УК являются: УК «Любимый дом» (г.Березники) (ИНН 5911082575), задолжавшая 7,1 млн руб., ООО «Жилищный фонд» (ИНН 5948040677) — 6,6 млн руб., ООО «Перминвестремстрой» (ИНН 5902136320) — 4,8 млн руб. С полным списком должников можно познакомиться в приложении к релизу.

Среди ТСЖ первыми среди должников стали ТСЖ «Кабельщиков, 17» (ИНН 5907030045) — 8,5 млн руб., ЖСК-11 (ИНН 5908010771) — 7,4 млн руб., ТСЖ Черняховского (ИНН 5911061695) из Березников — 4,95 млн руб.

В списке чаще всего встречаются недобросовестные организации из Перми и Березников, однако впервые в этом году в антирейтинг вошла управляющая компания из Лысьвы. Это ООО «УК «Выбор» (ИНН 5918216796), которая накопила 3,4 млн руб. просроченной дебиторской задолженности.

В отношении всех этих УК и ТСЖ уже инициированы исковые заявления о взыскании задолженности. Кроме того, надзорные органы проведут проверки правомерности расходования денежных средств, которые эти организации собрали с жителей обслуживаемых домов. Если будут выявлены факты нецелевого расходования средств, руководители УК и ТСЖ могут быть привлечены к уголовной ответственности. Это приведет к взысканию ущерба лично с них. Против самих управляющих организаций могут быть возбуждены дела о несостоятельности (банкротстве). В последнее время такие дела все чаще приводят к привлечению нерадивых руководителей к субсидиарной ответственности по долгам их организаций.

«В отношении управляющих организаций, которые злостно накапливают долги за тепло и горячую воду, ведется серьезная работа, как ресурсоснабжающими организациями, так и правоохранительными органами. Мы призываем самих жителей обслуживаемых ими домов задавать «управдомам» неудобные, но уже давно назревшие вопросы. Ведь, как правило, пострадавшей стороной в деятельности таких организаций становятся именно жители», — сообщила Марина Мотовилова, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».