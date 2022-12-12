Песков: у Кремля нет позиции по законопроекту об участии в выборах с 16 лет

Кремль пока не выработал позицию по законопроекту ЛДПР, предлагающему разрешить голосовать и избираться на муниципальных выборах с 16 лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это новая новелла, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет»,— пояснил господин Песков во время пресс-колла.

Проект закона внесли сегодня, 12 декабря. В ЛДПР убеждены, что снижение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь. Сейчас избирательным правом в России обладают лица, достигшие 18 лет.

Лаура Кеффер