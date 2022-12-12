Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: у Кремля нет позиции по законопроекту об участии в выборах с 16 лет

Кремль пока не выработал позицию по законопроекту ЛДПР, предлагающему разрешить голосовать и избираться на муниципальных выборах с 16 лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это новая новелла, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет»,— пояснил господин Песков во время пресс-колла.

Проект закона внесли сегодня, 12 декабря. В ЛДПР убеждены, что снижение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь. Сейчас избирательным правом в России обладают лица, достигшие 18 лет.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...