Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о танзаните, цаворите и цирконе.

Моя любимая и традиционная рубрика — камни рожденных в текущем месяце. Напомню, ввела эту маркетингово успешную традицию Ассоциация ювелиров Америки еще в 1912 году. Камни выбрали и в начале этой истории, и периодически обновляют и добавляют. Об этом говорит то же появление танзанитов и цаворитов, до 1960-х никому не известных.

Танзанит — один из трех камней рожденных в декабре. И, кстати, три — это вообще рекорд. Так же повезло только тем, кто родился в июне. У остальных один, максимум два камня. Другие два камня у декабрьских именинников — циркон и бирюза. О последней хотелось бы рассказать подробнее.

Многие незаслуженно считают ее таким простеньким камнем для недорогих украшений. И зря. Бирюзу используют и в haute joaillerie. Великолепные украшения с нею в сочетании с бриллиантами создавали, например, Van Cleef & Arpels и Harry Winston.

О чем стоит помнить, так это о том, что натуральная бирюза живет своей жизнью и может патинироваться. Не изменится бирюза стабилизированная, восстановленная, но тут уж вам решать, что для вас важнее — натуральный камень или вид украшения как в момент приобретения.