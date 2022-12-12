На трассе М-5 «Урал» восстановлено движение после ДТП

Движение на участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Поволжуправтодор»).

«С 14:15 (MSK) на 963 км автомобильной дороги М-5 "Урал" (Самарская область, г. Жигулевск) движение осуществляется в штатном режиме»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее в понедельник движение на участке автодороги перекрывалось из-за ДТП. Перед этим на автотрассе М-5 «Урал» произошла смертельная авария. В Исаклинском районе автомобиль LADA Largus врезался в большегруз. В ДТП погибли водитель и пассажир легковой машины.

Георгий Портнов