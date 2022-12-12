В Самарской области на трассе М-5 «Урал» ограничено движение из-за ДТП

Временное ограничение движения введено в Самарской области на участке трассы М-5 «Урал» в понедельник. Речь идет о 963 км автомобильной дороги. Об этом сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Поволжуправтодор»).

«На месте аварии организовано реверсивное движение»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Движение ограничено с 11:10 (MSK) в Жигулевске. Мера введена в связи с произошедшим на участке автотрассы ДТП.

Ранее в Самарской области на автодороге М-5 «Урал» произошла смертельная авария. В Исаклинском районе автомобиль LADA Largus врезался в большегруз. В аварии погибли водитель и пассажир легковой машины.

Георгий Портнов