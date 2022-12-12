Проспект Энергетиков в Петербурге частично перекроют до конца февраля 2023 года

Движение по участку проспекта Энергетиков от Якорной улицы до реки Охта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ограничат до 24 февраля 2023 года, сообщили в Городской административно-технической инспекции (ГАТИ).

«В Красногвардейском районе с 13 декабря 2022 года по 24 февраля 2023 года в связи с производством работ по реконструкции газопровода высокого давления ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков от Якорной улицы до реки Охта. ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ»,— говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, а на дороге обращать внимание на щиты со схемами объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проезд по участку Университетской набережной в Петербурге закроют почти на год.

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