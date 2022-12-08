Проезд по участку Университетской набережной закроют почти на год

На Васильевском острове с 10 декабря ограничат движение по Университетской набережной от Благовещенского моста до Первой линии (Кадетской), сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Перекрытие связано с производством работ по «отводу пешеходов при ремонте покрытия». Здесь проведут капитальный ремонт и реконструкцию ограждения. Подрядчиком работ выступает АО «ПО «Возрождение», цена контракта — 90,8 млн руб. Дорогу перекроют до 23 сентября 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что участок Университетской набережной в Петербурге с Румянцевским спуском закроют на ремонт.

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