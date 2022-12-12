Вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук отреагировала на негатив по факту изменения системы записи к врачу

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук прокомментировала ситуацию, возникшую из-за изменения системы записи к врачу и открытия нового Регионального портала медицинских услуг. В Telegram вице-премьер региона отметила, что в комментариях к посту, где сообщалось о запуске сервиса, «оперативная и, в основном негативная, реакция на изменения способов записи к врачу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«"Звоночек" для минздрава Удмуртии и Регионального информационно-аналитического центра — необходимо как можно скорее выяснить причины системных сбоев и устранить технические неполадки на новом портале самозаписи»,— заявил госпожа Пинчук.

Жителей, которые столкнулись с неполадками на сайте и портале Госуслуг, просят сообщать об этом в техническую поддержку сервисов.

Эльвира Пинчук отметила, что также лично провела контрольные звонки по номеру «122», горячей линии минздрава и медицинских организаций. По словам вице-премьера региона, такая система записи «тоже пока далека от совершенства». В частности, выявлены недоработки по факту длительного времени ожидания соединения с оператором, неотработанным алгоритмам записи, отсутствию телефонов регистратур на сайтах больниц и невозможностью дозвониться до регистратуры.

Напомним, в Удмуртии со второй декады декабря 2022 года прекратится сотрудничество государственных медицинских организаций с порталом ИГИС. Данное решение связано с «приведение системы записи к врачу к единому стандарту». С 12 декабря записаться к врачу возможно через новый Региональный портал медицинских услуг, а также по Единому номеру «122», через горячую линию минздрава региона 8 800 100 24 47, регистратуры медицинских организаций и Единый портал государственных услуг.