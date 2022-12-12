Региональный портал самозаписи к врачу заработал в Удмуртии

В Удмуртии с 12 декабря записаться к врачу возможно через новый Региональный портал медицинских услуг. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на портале самозаписи возможно просмотреть расписание всех врачей, установить напоминание, а также отменить запись и оставить в листе ожидания при отсутствии номерков. Кроме того, жители могут воспользоваться опцией «Картотека», благодаря которой можно добавить родственников и записать их на прием через свой аккаунт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Также попасть на прием ко врачу возможно по Единому номер «122», через горячую линию минздрава региона 8 800 100 24 47, регистратуры медицинских организаций и Единый портал государственных услуг.

Напомним, в Удмуртии со второй декады декабря 2022 года прекратится сотрудничество государственных медицинских организаций с порталом ИГИС. Данное решение связано с «приведение системы записи к врачу к единому стандарту».