Дополнительное оборудование закупят для нижегородских больниц

Еще 26 единиц медицинского оборудования закупят для больниц Нижегородской области за счет сэкономленных в результате торгов средств. План по закупке увеличен до 301 единицы, из них 280 уже доставлены в регион, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Среди прочего, для больниц приобретут четыре маммографа, три флюорографа и 11 рентген-аппаратов. Все аппараты поступят в регион до конца года.

В следующем году планируется закупить 94 единицы медоборудования. В целом программу по модернизации больниц и поликлиник региона на 2022-2025 годы оценили в 15,5 млрд руб.

Анастасия Еремина