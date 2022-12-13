Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:25

Юридическая Группа «Совет» из Удмуртии вошла в рейтинг «Право-300»

Впервые региональная фирма оказалась в списке лучших компаний России по данному профилю

Юридическая Группа «Совет» из Удмуртии стала первой компанией региона, включенной в ежегодный рейтинг «Право-300» среди организаций России по оказанию правовых услуг. Фирма вошла в перечень лучших юридических компаний страны в сфере интеллектуальной собственности.

Предыдущая фотография

Фото: Предоставлено ООО «Юридическая Группа «Совет«»

Фото: Предоставлено ООО «Юридическая Группа «Совет«»

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Предоставлено ООО «Юридическая Группа «Совет«»

Фото: Предоставлено ООО «Юридическая Группа «Совет«»

Юридическая Группа «Совет» ведет свою деятельность с 2018 года. Организация занимается сопровождением крупных предприятий, франшиз и IT-компаний в сфере интеллектуальной собственности, инвестирования, налогообложения и судебного представительства.

Фото: Предоставлено ООО «Юридическая Группа «Совет«»

Фото: Предоставлено ООО «Юридическая Группа «Совет«»

В частности, компания оказывает помощь в регистрации товарных знаков и авторских прав, комплексном сопровождение франшиз, правовом сопровождение инвестиционных сделок. Кроме того, организация оказывает услуги по адвокатскому направлению, налоговой оптимизации и сопровождению в судах по защите интеллектуальной собственности.


Кроме того, в знак поддержки предпринимателей из Удмуртии до конца 2022 года Юридическая Группа «Совет» регистрирует товарные знаки бесплатные. Всего в копилке компании больше 300 успешно зарегистрированных товарных знаков.

ООО «Юридическая Группа "Совет"»

Реклама.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...