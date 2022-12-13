Юридическая Группа «Совет» из Удмуртии вошла в рейтинг «Право-300»

Юридическая Группа «Совет» из Удмуртии стала первой компанией региона, включенной в ежегодный рейтинг «Право-300» среди организаций России по оказанию правовых услуг. Фирма вошла в перечень лучших юридических компаний страны в сфере интеллектуальной собственности.

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Юридическая Группа «Совет» ведет свою деятельность с 2018 года. Организация занимается сопровождением крупных предприятий, франшиз и IT-компаний в сфере интеллектуальной собственности, инвестирования, налогообложения и судебного представительства.

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В частности, компания оказывает помощь в регистрации товарных знаков и авторских прав, комплексном сопровождение франшиз, правовом сопровождение инвестиционных сделок. Кроме того, организация оказывает услуги по адвокатскому направлению, налоговой оптимизации и сопровождению в судах по защите интеллектуальной собственности.

Кроме того, в знак поддержки предпринимателей из Удмуртии до конца 2022 года Юридическая Группа «Совет» регистрирует товарные знаки бесплатные. Всего в копилке компании больше 300 успешно зарегистрированных товарных знаков.

ООО «Юридическая Группа "Совет"»