Смольный планирует построить железнодорожную линию в Пулково к 2027 году

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Львов сообщил, что железнодорожная линия к аэропорту Пулково будет построена к 2027 году. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Проектную документацию по объекту планируют завершить в 2023 году, в следующем уже начнется главгосэкспертиза. Со слов господина Львова, реализация концепции идет поэтапно, что обусловлено необходимостью строительства целого ряда объектов, в частности для вывода всего грузового движения. Кроме того, к 2024 году появятся платформа Новая Лахта с подземным пешеходным переходом.

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