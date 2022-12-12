В Ярославле последствия ледяного дождя и снегопада устраняют 58 единиц техники

В Ярославле в ночь с 11 на 12 декабря прошел ледяной дождь и сильный снегопад. В ночные часы на линии работали 62 единицы специализированной техники и 37 дорожных рабочих. Последствия ночной непогоды продолжают устранять и сегодня: сейчас в городе работают 58 единиц техники и 137 рабочих, сообщили в мэрии.

В числе почти 60 единиц техники 30 комбинированных дорожных машин, 15 тракторных щеток, 1 погрузчик и 1 грейдер, 11 автосамосвалов.

«Наши предприятия работали в ночную смену, основной упор был сделан на дороги. Главные магистрали Ярославля успели очистить от снега до утреннего часа-пик. Жилищную инспекцию отправил на обходы городских улиц, чтобы выявить дома, где образовалась наледь на кровлях. Ее тоже необходимо оперативно убрать. Кроме того, в помощь городским службам будем привлекать технику крупных предприятий Ярославля»,— прокомментировал мэр города Артем Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на фоне неблагоприятных погодных условий за последние 12 часов в ДТП пострадали 11 человек.

Алла Чижова