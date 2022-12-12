В Ярославской области за последние 12 часов 11 человек пострадали в ДТП

В Ярославском регионе в период с 18:00 11 декабря до 6:00 12 декабря произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали 11 человек. Один из пострадавших скончался на месте. Об этом рассказали в региональном УМВД.

По данным УМВД, 11 декабря около 18:24 на дороге «Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец» в Угличском районе водитель автомобиля Toyota столкнулся с машиной Volkswagen. В результате ДТП госпитализированы шесть человек: 18-летний водитель Toyota, пассажиры — 18-летний и 20-летний мужчины, а также 48-летний водитель и 43-летний пассажир Volkswagen.

12 декабря около 03:00 на 321 км этой же дороги в Пошехонском районе «ВАЗ-2112» совершил столкновение с автомобилем «Газель». К месту ДТП подъехала еще одна «Газель» и встала на обочине. Водитель KIA Rio не справился с управлением и совершил столкновение со второй «Газелью». В результате столкновения 56-летний водитель ВАЗа скончался на месте. Госпитализированы пассажиры «Газели» и KIA Rio — 54-летний, 63-летний, 50-летний и 38-летний мужчины.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова