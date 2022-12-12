В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб депутат от «Единой России»

В ДТП с участием рейсового автобуса на трассе Екатеринбург – Серов скончался 63-летний высокопоставленный депутат от «Единой России», заместитель председателя думы Ивделя Федор Суслов. Информацию «Ъ-Урал» подтвердили в администрации Ивдельского городского округа.

Напомним, авария с участием автомобиля Land Cruiser и автобуса Yutong, который ехал по маршруту №509 Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург произошла в воскресенье, 11 декабря. Водитель внедорожника, которому было 63 года, выбрал скорость, не соответствующую погодным условиям, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Мужчина погиб на месте. В автобусе находились 27 пассажиров и водитель. Пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратурой Нижней Туры поставлен на контроль ход и результат доследственной проверки по факту ДТП, будет дана оценка качеству выполнения работ по зимнему содержанию дорог на поднадзорной территории.

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Диана Сунагатуллина